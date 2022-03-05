5 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım yardımı desteğinden faydalanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen destek ödemesi bu yıl Haziran ayına kadar 2.354 TL olarak ödenecek. Peki, 5 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

5 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım yardımı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. Mart ayına ilişkin ödemelerin yapıldığı iller listesi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.