Emekliyi yakından ilgilendiren haber: Prime esas kazanç! Maaşlara doping etkisi yapacak

Burada unutulmaması gereken nokta, prime esas kazancın alt sınırı asgari ücret (2022 yılı için 5 bin 4 lira) olduğu gibi, üst sınırının da bunun 7.5 katı kadar olabileceğidir. Bu durumda iki ya da fazla işyerinden kazanç bildirilen kişinin prime esas kazancının toplamı 37 bin 530 lirayı geçemiyor.