Emekliyi yakından ilgilendiren haber: Prime esas kazanç! Maaşlara doping etkisi yapacak
Emeklinin merakla beklediği Temmuz zammıyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Emekli maaşına ek iş dopingi yapmak mümkün. Ek iş dopingi ile birlikte prim gün sayısı artmasa da kazançlar artacağı için emekli maaşına olumlu yönde etki yapacak.
Çalışanların bir kısmı ek iş yapıyor, iki ayrı iş yerinde çalışıyor. Sosyal güvenlik mevzuatına göre iki ayrı yerde çalışmanın bir sakıncası bulunmuyor.
Ancak burada iş sözleşmesi ya da toplu sözleşmelerinde bunu yasaklayan bir madde olmaması ve işverenin izin vermesi önem taşıyor. Böyle bir yasak yoksa, işveren de izin vermişse çalışan ikinci işe girebiliyor.
İki iş yerinde çalışanın tüm işverenlerinin SGK'ya prim ödemesi zorunlu. Burada kafa karıştıran konulardan birisini, bu günlerin toplanıp toplanamayacağı oluşturuyor. SGK mevzuatı, bir ayı 30, bir yılı da 360 gün olarak kabul ediyor.
Dolayısıyla kaç işyerinden prim yatarsa yatsın bir ay 30 gün üzerinden hesaplanıyor ve prim gün 30 gün olarak artıyor.
KAZANÇLAR TOPLANIYOR
Aylık prim gün sayısı 30 günü aşamazken, kazançlar ise toplanıyor. Yani bir işyerinden 7 bin, diğerinden 6 bin lira brüt ücret gösterilen bir işçinin prime esas kazancı 13 bin lira oluyor ve bu durum emekli maaşına olumlu katkı yapıyor.
Emekli maaşı belirlenirken kişinin tüm çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen prime esas kazançları dikkate alınıyor. Dolayısıyla bu kazanç ne kadar fazla ise emekli maaşı da o kadar yüksek oluyor.
Bu yüzden iki farklı yerden kazanç bildirilen bir sigortalının emekli maaşı da olumlu etkileniyor.
YÜKSEK PRİM Mİ YÜKSEK MAAŞ MI?
Prim günü fazla olanlar en çok "Bu, maaşımı etkiler mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Emekli maaşını belirlerken çok fazla prim günü olmasından ziyade, yüksek kazanç gerekiyor. Yüksek kazançlı kişi, düşük maaşlı kişiden prim günü az da olsa daha çok aylık alabiliyor.
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