DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURULARI: Doğalgaz fatura desteği başvuruları bitti mi? Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır ve ödemeler ne zaman bitecek?

Doğalgaz fatura desteği başvuruları bitti mi? Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır ve ödemeler ne zaman bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 4 milyon haneye verilecek olan doğalgaz fatura desteği başvuruları Şubat ayında alınmıştı. Mart ayı ile birlikte doğalgaz fatura yardımından yararlanmak isteyenler başvuru detaylarını merak ediyor. İşte, doğalgaz fatura desteği başvuruları bitti mi? Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır ve ödemeler ne zaman bitecek?