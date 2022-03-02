DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURULARI: Doğalgaz fatura desteği başvuruları bitti mi? Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır ve ödemeler ne zaman bitecek?
Doğalgaz fatura desteği başvuruları bitti mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğalgaz fatura desteği ile ilgili açıklamalar yapılmıştı. Şubat ayında başvurularına başlanılan doğalgaz fatura yardımı bilindiği üzere 450 TL ile 1150 TL aralığında yapılacak. İşte, doğalgaz fatura desteği başvuruları bitti mi? Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır ve ödemeler ne zaman bitecek?
Doğalgaz fatura desteği başvuruları bitti mi? Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır ve ödemeler ne zaman bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 4 milyon haneye verilecek olan doğalgaz fatura desteği başvuruları Şubat ayında alınmıştı. Mart ayı ile birlikte doğalgaz fatura yardımından yararlanmak isteyenler başvuru detaylarını merak ediyor. İşte, doğalgaz fatura desteği başvuruları bitti mi? Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır ve ödemeler ne zaman bitecek?
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Doğalgaz Tüketim Desteği'ne https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek.
Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.
BAKAN'DAN DOĞAL GAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI
Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz Destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek" ifadelerini kullandı.
İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:
"Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak."
Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" dedi.
Bakan Yanık, "Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin
Elektronik ortamda alınacak başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca detaylı inceleceğinin altını çizen Bakan Yanık, "Yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlarımız destekten yararlanmaya hak kazanacak" diye konuştu.
ÖDEMELER NE ZAMAN?
Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. -Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURULARI: Doğalgaz fatura desteği başvuruları bitti mi? Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır ve ödemeler ne zaman bitecek?
- YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS 2022 başvuruları hangi tarihte bitiyor? SON BAŞVURU TARİHİ...
- MEB SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 9 günlük Nisan ara tatili ne zaman? Okullarda ikinci ara tatil hangi tarihte başlayacak?
- AÖL GİRİŞ EKRANI: Açıköğretim Lisesi sınavları ne zaman, online olacak mı? AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?
- İstanbul'da 2 Mart Çarşamba günü hangi ilçelerde sular kesilecek? Yarın sular kaçta kesilecek, geri gelecek?
- 5 bin işçi alımı yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman? OGM ile başvuru şartları...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 1 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
- 2 Mart hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Ankara, Konya, Isparta, Kütahya...
- MAAŞLARA ZAM GELİYOR! Detaylar belli oldu, emekli, memur ve işçi yararlanacak! Maaş zammı ve bayram ikramiyesi...
- Alan değişikliği atama sonuçları neden açıklanmadı? Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? Sorgulama ekranı...
- BAKAN KOCA SON DAKİKA DUYURDU! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne açıklayacak? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
- Vikings Valhalla 2 sezon ne zaman çıkacak? Vikings Valhalla 2 sezon var mı, olacak mı?