12 Şubat 2022, Cumartesi
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Son dakika: THY, Atina’ya yapılan ilk yurt dışı seferinin 75. yıl dönümünü kutladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.02.2022
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Son dakika: THY, Atina’ya yapılan ilk yurt dışı seferinin 75. yıl dönümünü kutladı

Son dakika haberine göre Türk Hava Yollarının (THY), yurt dışı seferlerine başlamasının 75. yıl dönümü, ilk seferin yapıldığı Yunanistan’ın başkenti Atina’da kutlandı.

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