80 ülkeye Türk silahı! Kilogram fiyatı 200 doları aştı





YERLİ SANAYİ BAĞIMSIZLIK DEMEK

Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği nokta ülkemizin güvenliği bakımından ne anlama geliyor?



Silah sanayiniz ne kadar güçlüyse barış içinde yaşamayı o kadar güvence altına alıyorsunuz demektir. Elinizdeki caydırıcı güç, olası dış müdahalelerin önündeki en önemli engellerin başında geliyor. Günümüzde barışı korumak için savunma sanayinizin çok güçlü olması şart. Meselenin bir de "bağımsızlık" boyutu var. Yerli ve milli olanaklarla geliştirilen savunma sanayi, ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracaktır. Bu da bağımsızlığın en önemli gereklerinden biri. Son olarak, güçlü savunma sanayimiz, aynı zamanda güçlenen ekonomi demek.



YEŞİLYAYLA'DA AKADEMİ KURUYOR

Hendek'te bir akademi projeniz vardı. Burası tamamlandı mı? Orada planınız nedir?

Hendek Yeşilyayla bölgesinde büyük bir arazi satın aldık. Orada bir akademi kurmayı planlıyoruz. Tesiste; dünyanın dört bir yanından aileleri ile gelebilecek konuklarımıza, kendilerini evlerinde hissedecekleri konaklama, aynı zamanda çeşitli taktik eğitimler, kişisel savunma ile doğa sporlarını gerçekleştirebilecekleri bir ortam hazırlayacağız.



ATAK'A 30 TOP

Tabanca, makineli tabanca, piyade ve makineli tüfeklerin yanı sıra Milli Helikopter Projesi Atak- 1 ve Atak-2'nin silahlarını da üretmeye başladınız. Burada ne aşamadasınız?



Atak helikopterinin silahları ve toplarını üretmek ve geliştirmek amacı ile TUSAŞ ile ortak olarak TR Mekatronik firmasını kurduk. TR Mekatronik olarak, bu yıl ihraç edilecek Atak 1 helikopterinin ilk etapı 30 adet topunun teslimatını yapacağız. Tamamen Türk mühendislerinin ürünü, yerli ve milli olarak üretilecek bu ürünümüz ile kendi silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacına cevap vererek dışarıya döviz ödenmesinin önüne geçileceği gibi, yapacağımız ihracat ile de cari açığın kapanmasında etkili bir rol oynayacağız.