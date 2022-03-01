Etikette indirim kuralı değişti! Son 30 günün en düşük fiyatı da yazacak
Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi. Buna göre indirim yapılan ürünün son 30 gün içindeki en ucuz fiyatı da etikette yazacak. İşte haberin detayları...
Ürün etiketlerinde yeni dönem başladı.
Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek, indirimli satışlarda ve fiyat etiketlerinde uygulanacak kriterleri düzenlemişti.
Sahte indirimlerin önüne geçmek için etiketlerde artık 2 fiyat olacak. Ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatı ve güncel satış fiyatı.
SON 1 AYDAKİ EN DÜŞÜK FİYAT BAZ ALINACAK
İndirim oranında, son 1 aydaki en düşük fiyat baz alınacak. İndirimli sebze meyvelerde ise bir önceki günün fiyatı yer alacak.
Bu hususlara ilişkin ispat sorumluluğu, satıcı veya tedarikçiye ait olacak.
TÜRKÇE ZORUNLULUĞU
Yeni dönemde, etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması da zorunlu olacak.
Ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa, bu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.
Perakende satılan ürünlerin etiketi; malın veya ambalajının üzerine ya da bulunduğu rafa görünür şekilde konulacak.
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