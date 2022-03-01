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Etikette indirim kuralı değişti! Son 30 günün en düşük fiyatı da yazacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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Etikette indirim kuralı değişti! Son 30 günün en düşük fiyatı da yazacak

Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi. Buna göre indirim yapılan ürünün son 30 gün içindeki en ucuz fiyatı da etikette yazacak. İşte haberin detayları...

Ürün etiketlerinde yeni dönem başladı.

Etikette indirim kuralı değişti! Son 30 günün en düşük fiyatı da yazacak

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek, indirimli satışlarda ve fiyat etiketlerinde uygulanacak kriterleri düzenlemişti.

Etikette indirim kuralı değişti! Son 30 günün en düşük fiyatı da yazacak

Sahte indirimlerin önüne geçmek için etiketlerde artık 2 fiyat olacak. Ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatı ve güncel satış fiyatı.

Etikette indirim kuralı değişti! Son 30 günün en düşük fiyatı da yazacak

SON 1 AYDAKİ EN DÜŞÜK FİYAT BAZ ALINACAK

İndirim oranında, son 1 aydaki en düşük fiyat baz alınacak. İndirimli sebze meyvelerde ise bir önceki günün fiyatı yer alacak.

Etikette indirim kuralı değişti! Son 30 günün en düşük fiyatı da yazacak

Bu hususlara ilişkin ispat sorumluluğu, satıcı veya tedarikçiye ait olacak.

Etikette indirim kuralı değişti! Son 30 günün en düşük fiyatı da yazacak

TÜRKÇE ZORUNLULUĞU

Yeni dönemde, etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması da zorunlu olacak.

Etikette indirim kuralı değişti! Son 30 günün en düşük fiyatı da yazacak

Ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa, bu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.

Etikette indirim kuralı değişti! Son 30 günün en düşük fiyatı da yazacak

Perakende satılan ürünlerin etiketi; malın veya ambalajının üzerine ya da bulunduğu rafa görünür şekilde konulacak.

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