Akaryakıt fiyatları son dakika! Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 Mart'tan itibaren...
Mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. EPGİS tarafından yapılan açıklamada, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin ve benzin fiyatlarında indirim yapılacağı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 1 Mart'tan itibaren akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?
Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin ve benzin fiyatlarında indirim yapılacağı bildirildi. Peki, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 1 Mart'tan itibaren akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? İşte haberin detayları...
AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
EPGİS'ten yapılan son dakika açıklamasına göre, 01 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 96, benzinde 23 KRŞ/LT indirim yapılacak. Söz konusu indirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
LPG'YE ZAM
EPGİS'den yapılan açıklamada, LPG'de ise 33 kuruş zam uygulanacak.
LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 9,84 liradan 10,17 liraya çıkacak. İstanbul'da 9,74 liradan 10,07 liraya, İzmir'de 9,68 liradan 10,01 liraya yükselecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor.
LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.
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