Akaryakıt fiyatları son dakika! Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 Mart’tan itibaren...

Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin ve benzin fiyatlarında indirim yapılacağı bildirildi. Peki, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 1 Mart'tan itibaren akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

EPGİS'ten yapılan son dakika açıklamasına göre, 01 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 96, benzinde 23 KRŞ/LT indirim yapılacak. Söz konusu indirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

İşte güncel akaryakıt fiyatları: