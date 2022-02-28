Son dakika: Benzin ve motorine indirim! EPGİS açıkladı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre bu gece yani 1/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 96, benzinde 23 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşti.