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Son dakika: Benzin ve motorine indirim! EPGİS açıkladı

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
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Son dakika: Benzin ve motorine indirim! EPGİS açıkladı

Son dakika... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre 1/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 96, Benzinde 23 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre bu gece yani 1/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 96, benzinde 23 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşti.

LPG'YE ZAM

Öte yandan LPG'ye ise 33 kuruş zam yapıldı.

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