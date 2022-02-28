EPDK'dan açıklama geldi! Elektrik faturalarında yeni tarife
Son dakika haberleri... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı enerjide yeni tarife uygulamasının 1 Mart'tan itibaren geçerli olacağını açıkladı.
EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mesken aboneleri için düşük kademe limiti günlük 8 kWh (aylık 240 kWh) olarak belirlenmiştir. Bu oran mesken abonelerinin yüzde 81'ini yani yaklaşık 32 milyon aboneyi kapsamaktadır.
Yapılan yüzde 10'luk KDV indirimi ile birlikte mesken abonelerinin günlük 8 kWh'e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,26 TL/kWh, günlük tüketimlerinin 8 kWh'ın üstündeki kısmı için ise 1,89 TL/kWh olarak uygulanacaktır. Düşük kademenin kapsadığı tüketim miktarının arttırılması ile birlikte mesken abonelerinin nihai faturasına yansıyan indirim oranı yüzde 14 seviyesine ulaşabilmektedir. Bir örnek ile açıklama gerekirse 30 günlük fatura döneminde 240 kWh tüketimi olan bir mesken abonesi, şubat ayında 350 TL elektrik faturası ödemişken, aynı tüketim miktarı için mart ayında 302 TL fatura ödeyecektir" denildi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan bir diğer düzenleme ile ticarethane statüsündeki abonelikler için de kademe uygulamasına geçilmiştir. Mart ayından itibaren ilgili abonelerin günlük 30 kWh'e (aylık 900 kWh) kadar tüketimleri için yüzde 25 oranında indirim yapılmıştır. Bu kademedeki ticarethane abonelerinin günlük 30 kWh'e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 2,05 TL/ kWh'dir. Bu düzenleme ticarethane abonelerinin yüzde 91'ini, yani yaklaşık 6 milyon 315 bin aboneyi kapsamaktadır. Ayrıca kurumumuz tarafından Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'da da değişiklik yapılarak mesken abone grubunun kapsamı genişletilmiştir. Böylelikle 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, mesken abone grubu kapsamına alınmıştır."
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