EPDK’dan açıklama geldi! Elektrik faturalarında yeni tarife

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan bir diğer düzenleme ile ticarethane statüsündeki abonelikler için de kademe uygulamasına geçilmiştir. Mart ayından itibaren ilgili abonelerin günlük 30 kWh'e (aylık 900 kWh) kadar tüketimleri için yüzde 25 oranında indirim yapılmıştır. Bu kademedeki ticarethane abonelerinin günlük 30 kWh'e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 2,05 TL/ kWh'dir. Bu düzenleme ticarethane abonelerinin yüzde 91'ini, yani yaklaşık 6 milyon 315 bin aboneyi kapsamaktadır. Ayrıca kurumumuz tarafından Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'da da değişiklik yapılarak mesken abone grubunun kapsamı genişletilmiştir. Böylelikle 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, mesken abone grubu kapsamına alınmıştır."