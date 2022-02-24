Petrol, gaz, motorin, altın, dolar fiyatları ne kadar oldu? Rusya Ukrayna savaşı sonrasında altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

24 - 25 ŞUBAT BENZİNE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşı petrolde zirveye neden oldu. Bu gelişmelerle gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Araç sahiplerine kötü haber geldi. Bazı haber kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, benzine yarın gece itibarıyla 1,20-1,60 TL arasında, motorine pazartesi gece itibarıyla geçerli olmak üzere 1 TL'nin üzerinde zam geleceği iddiaları ortaya atıldı.

Henüz EPGİS tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.