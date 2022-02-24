Petrol, gaz, motorin, altın, dolar fiyatları ne kadar oldu? Rusya Ukrayna savaşı sonrasında altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?
Petrol, gaz, motorin, altın, dolar fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşen sıcak çatışma sonrasında altın, dolar, petrol ve motorin fiyatları alacağı son hal merak ediliyor. Dolar/TL kuru 14 lirayı geçti, gram altın ise 880 liraya yaklaştı. Yatırımcılar fiyatların alacağı son hali merak ediyor. İşte, Petrol, gaz, motorin, altın, dolar fiyatları ne kadar oldu? Rusya Ukrayna savaşı sonrasında altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?
Petrol, gaz, motorin, altın, dolar fiyatları ne kadar oldu? Rusya Ukrayna savaşı sonrasında altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Rusya Devlet Başlanı Vladimir Putin tarafından Ukrayna'nın Donbass bölgesine hareket başladı. Yaşanan çatışmalar sonrasında petrol, doğalgaz, dolar ve euro fiyatları yakından takip ediliyor. İşte, Petrol, gaz, motorin, altın, dolar fiyatları ne kadar oldu? Rusya Ukrayna savaşı sonrasında altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?
24 - 25 ŞUBAT BENZİNE MOTORİNE ZAM VAR MI?
Rusya-Ukrayna savaşı petrolde zirveye neden oldu. Bu gelişmelerle gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Araç sahiplerine kötü haber geldi. Bazı haber kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, benzine yarın gece itibarıyla 1,20-1,60 TL arasında, motorine pazartesi gece itibarıyla geçerli olmak üzere 1 TL'nin üzerinde zam geleceği iddiaları ortaya atıldı.
Henüz EPGİS tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.
GRAM ALTIN NE KADAR? CANLI ALTIN FİYATLARI!
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 911,69
Gram altın satış: 911,90
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.481,00
Çeyrek altın satış: 1.506,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.975,00
Yarım altın satış: 3.020,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 5.846,37
Tam altın satış: 5.978,64
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.009,00
Cumhuriyet altını satış: 6.100,00
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