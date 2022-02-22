Senelerdir görülmeyen uskumru yavrusu tekrar tezgahları süslemeye başladı
Uzun senelerdir denizlerde az rastlanan uskumru yavrusu, Kocaeli'de tekrar balık tezgahlarını süslemeye başladı. Uskumru yavrusunu vatandaşlara tanıtan balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Bu balık 35 yıldır yoktu, şimdilerde bol miktarda çıkmaya başladı" şeklinde konuştu.
Marmara Denizinde uzun senelerdir az miktarda görülen uskumru yavrusu, Kocaeli'de tekrar tezgahları şenlendirdi.
Kilosu 30 TL'den alıcı bulan uskumru yavrusu, vatandaşlar tarafından da talep görüyor.
Bu türün 35 senedir bol miktarda olmadığını dile getiren balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Uskumru yavrusu Marmara Denizinin en gözde balığıydı. Tekirdağ açıklarında ve boğazda bulunan bir balıktı ve aynı zamanda çok fazla gelir getiriyordu. O zamanlar ülkemizde varken bir an da kayboldu.
Bu balığın kaybolma sebebi bilinçsiz avcılık olabilir. Son günlerde bu balık geri döndü ve artış yaptı. Şu an da biz bu balığı insanlara tanıtmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 1-2 haftadır bu balığı satıyorum. Bu balığı alan herkes memnun ve alan herkes geriye dönüyor. Siyah etli balıklardan dediğimiz bir balık olan uskumru, özellikle çocukların gelişimde faydalı olan bir balık türüdür" şeklinde konuştu.
"BALIK FİYATLARI DAHA DA UCUZLAYACAK"
Balık fiyatlarına da değinen Kemal Bineklioğlu, "Balık fiyatları geçen haftalara göre biraz daha ucuz. Havalar ısındıkça biraz daha ucuzlamaya başlayacağını söylemiştim. Hamsiyi 45, istavriti 35, mezgiti 30, tekiri de 40 liraya satıyoruz. Balık fiyatları geçen haftaya göre yüzde 10 daha ucuz. Balık fiyatları önümüzde ki günler daha da ucuzlayacak" dedi.
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