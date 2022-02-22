Senelerdir görülmeyen uskumru yavrusu tekrar tezgahları süslemeye başladı

Bu türün 35 senedir bol miktarda olmadığını dile getiren balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Uskumru yavrusu Marmara Denizinin en gözde balığıydı. Tekirdağ açıklarında ve boğazda bulunan bir balıktı ve aynı zamanda çok fazla gelir getiriyordu. O zamanlar ülkemizde varken bir an da kayboldu.

Bu balığın kaybolma sebebi bilinçsiz avcılık olabilir. Son günlerde bu balık geri döndü ve artış yaptı. Şu an da biz bu balığı insanlara tanıtmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 1-2 haftadır bu balığı satıyorum. Bu balığı alan herkes memnun ve alan herkes geriye dönüyor. Siyah etli balıklardan dediğimiz bir balık olan uskumru, özellikle çocukların gelişimde faydalı olan bir balık türüdür" şeklinde konuştu.