Paribu coin ne zaman çıkacak? Paribu coin ön satış bilgileri açıklandı mı?
Paribu coin ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye’nin kripto para alım/satım platformlarından Paribu, geçen seneden beri üzerinde çalıştığı Paribu Coin’i sonunda görücüye çıkarıyor. Yatırımcılar Paribu coinin ne zaman kullanıma sunulacağını merak ediyor. İşte, Paribu coin ne zaman çıkacak? Paribu coin ön satış bilgileri açıklandı mı?
Paribu coin ne zaman çıkacak? Paribu coin ön satış bilgileri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Paribu, geçen seneden beri üzerinde çalıştığı Paribu Coin'i sonunda görücüye çıkarıyor. Yatırımcılar Paribu coinin ne zaman kullanıma sunulacağını merak ediyor. İşte, Paribu coin ne zaman çıkacak? Paribu coin ön satış bilgileri açıklandı mı?
PRB COİN NEDİR, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Paribu Net, PRB adlı coin ile işleyiş sağlayacak. PRB coin ile kullanıcılar, Paribu Net'te gerçekleşen işlemlerin ücretleri PRB ile ödeyebilecek ve PRB stake ederek onay mekanizmalarında ve ağın yönetiminde söz sahibi olabilecek. Paribu'nun coin'i PRB coin, insanların finans, Metaverse, oyun, kimlik yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi için akıllı sözleşmelerle etkileşime girmesine yardımcı olacak. Paribu coin'in ön satışı 21 Şubat 2022 Pazartesi gerçekleşecek. Bu duyurunun ardından ön satış fiyatının da 9 TL ve 12 TL olacağı açıklandı. PRB coin'lerin dağıtımı ise 1 Mart 2022 tarihinde yapılarak dolaşıma 14 milyon token sokulmuş olacak.
Toplam arzı 600 milyon adet olarak belirlenen PRB'den 500 milyon PRB, Paribu Net ağının başlatılmasıyla birlikte ilgili adreslere dağıtıldı. Geriye kalan PRB'ler ise onaylayıcı ödülü olarak ayrıldı.
Stake imkanı bulunan PRB Coin ile staker'ler, aday doğrulayıcıya belirli miktarda PRB coin'i yatırabilir ve aday doğrulayıcının ana veya yedek doğrulayıcı olması durumunda blok ödüllerinin bir kısmını alabilir. Bir staker, her doğrulayıcı seçim döneminde yalnızca bir aday doğrulayıcıya yatırım yapabilir ve ödüllerini istedikleri zaman talep edebilir. Eğer bir staker, stake edilen miktarı geri çekmek isterse, o zaman bir talep oluşturarak 3 gün ((3 * 24 * 60 * 60) /5 = 51840 blok, blok süresi 5 saniyedir) bekleyecektir.
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- Paribu coin ne zaman çıkacak? Paribu coin ön satış bilgileri açıklandı mı?
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