Paribu coin ne zaman çıkacak? Paribu coin ön satış bilgileri açıklandı mı?

PRB COİN NEDİR, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Paribu Net, PRB adlı coin ile işleyiş sağlayacak. PRB coin ile kullanıcılar, Paribu Net'te gerçekleşen işlemlerin ücretleri PRB ile ödeyebilecek ve PRB stake ederek onay mekanizmalarında ve ağın yönetiminde söz sahibi olabilecek. Paribu'nun coin'i PRB coin, insanların finans, Metaverse, oyun, kimlik yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi için akıllı sözleşmelerle etkileşime girmesine yardımcı olacak. Paribu coin'in ön satışı 21 Şubat 2022 Pazartesi gerçekleşecek. Bu duyurunun ardından ön satış fiyatının da 9 TL ve 12 TL olacağı açıklandı. PRB coin'lerin dağıtımı ise 1 Mart 2022 tarihinde yapılarak dolaşıma 14 milyon token sokulmuş olacak.