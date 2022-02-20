NBA All Star 2022 ne zaman, saat kaçta? NBA All Star 2022 hangi kanalda, şifresiz mi?

NBA ALL STAR 2022 NE ZAMAN?

Dünyanın en önemli basketbol ligi olan NBA'de yılın organizasyonu olan All-Star'da heyecan 20 Şubat'ı 21 Şubat'a bağlamakta olan TSİ 04.00'te ABD'nin Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da başlayacak. Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucunda Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James'in kaptanlığında gerçekleşecek All-Star maçında, Andrew Wiggins ve Ja Morant, kariyerlerinde ilk kez All-Star'da bulunacak.