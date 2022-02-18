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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü yeni Türkiye'nin bir mesajıdır

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü yeni Türkiye’nin bir mesajıdır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu projemizin yapımını, 2 milyar 545 milyon avro yatırımla tamamladık. Gece gündüz çalışarak inşa ettiğimiz bu eşsiz proje iç ve dış mihraklardan medet uman, ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere yeni Türkiye'nin bir mesajıdır. Ülkemizin, bölgesinin lider ülkesi olduğunun, en büyük göstergesidir" dedi.

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