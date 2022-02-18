Memur-Sen’den 3600 ek gösterge açıklaması! Gerçek dışı beyanlara itibar etmeyin

"Ancak kamuoyunda, unvanlar da zikredilmek suretiyle bilgi kirliliğine neden olan sözde taslak çalışmaların yer aldığı paylaşımlar yapılmaktadır. Bilinmelidir ki; 3600 ek gösterge dahil kamu görevlilerini ilgilendiren her konunun asli öznesi ve tek yetkili tarafı Memur-Sen'dir. Ek göstergelere ilişkin komisyon çalışmalarının gerçekleşeceği bu süreçte, Memur-Sen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslaklara, gerçek dışı beyanlara ve haberlere itibar edilmemesini önemle belirtir, kamu görevlilerimizin bilgisine sunarız."

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