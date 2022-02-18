Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması! Gerçek dışı beyanlara itibar etmeyin
Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili detaylara yer verildi. Açıklamada "Memur-Sen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslaklara, gerçek dışı beyanlara ve haberlere itibar edilmemesini önemle belirtir, kamu görevlilerimizin bilgisine sunarız" denildi.
Memur-Sen Konfederasyonundan, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili komisyon çalışmalarının devam ettiği süreçte Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslak, gerçek dışı beyan ve haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.
Memur-Sen'in yazılı açıklamasında, 6. Dönem Toplu Sözleşme'de karara dönüştürdükleri ek göstergelerin düzenlenmesine yönelik çalışmanın ilk toplantısının, 16 Şubat 2022'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir araya gelinerek gerçekleştirildiği anımsatıldı.
Söz konusu toplantıda, Bakanlık tarafından kamu görevlilerine yönelik istatistik ve mevcudu özetleyen bir çalışmanın kendilerine sunulduğu, bu bilgilerin dışında "ek göstergelere" ilişkin unvan bazlı bir taslak çalışmanın sunulmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ancak kamuoyunda, unvanlar da zikredilmek suretiyle bilgi kirliliğine neden olan sözde taslak çalışmaların yer aldığı paylaşımlar yapılmaktadır. Bilinmelidir ki; 3600 ek gösterge dahil kamu görevlilerini ilgilendiren her konunun asli öznesi ve tek yetkili tarafı Memur-Sen'dir. Ek göstergelere ilişkin komisyon çalışmalarının gerçekleşeceği bu süreçte, Memur-Sen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslaklara, gerçek dışı beyanlara ve haberlere itibar edilmemesini önemle belirtir, kamu görevlilerimizin bilgisine sunarız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kırmızı Oda final mi yapacak? Kırmızı Oda final mi yapıyor, bitiyor mu? Veda paylaşımı geldi...
- AÖF ödemeleri hangi bankalara yapılacak? AÖF online harç ödeme nereden, nasıl yapılır?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Flaş isim...
- BİM tarih vererek duyurdu! Sürpriz indirimler için geri sayım başladı! Atıştırmalık, şarküteri, temel gıda ürünleri...
- Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimdir?
- Gelinim Mutfakta Miyase'ye ne oldu? Gelinim Mutfakta Miyase elendi mi?
- ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2022 Atatürk Üniversitesi AÖF ders seçimi son gün ne zaman?
- Okullar ne zaman tatil olacak? 2022 ikinci ara tatil ne zaman? MEB'den Nisan ara tatili açıklaması
- Anadolu Efes Darüşşafaka maçı ne zaman? Anadolu Efes Darüşşafaka maçı hangi kanalda?
- Maskeler ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika "maske zorunluluğu" açıklaması
- Cemre düştü mü? 1. cemre ne zaman düşer? 2022 Cemreler havaya, suya, toprağa hangi gün düşecek?
- Jandarma bekçi alımı ne zaman? 2022 Polis Akademisi jandarma bekçi alımı şartları nelerdir?