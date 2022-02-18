TOKİ Eskişehir Sivrihisar kura sonuçları isim listesi! 18 Şubat TOKİ Eskişehir kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Bu kapsamda TOKİ Eskişehir Sivrihisar projesinde yer alan 219 adet konutun hak sahibi belirleme işlemi kura çekilişi ile belirlenmiş oldu.

146 adet 2+1 konut için 126 başvuru yapılırken, 63 adet 3+1 konut için ise 62 başvuru yapıldığı bildirildi. Yapılan kura çekilişi ile birlikte TOKİ Sivrihisar konut belirleme kurası isim sorgulama ekranı açıldı.

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