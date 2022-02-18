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TOKİ Eskişehir Sivrihisar kura sonuçları isim listesi! 18 Şubat TOKİ Eskişehir kura sonuçları nasıl öğrenilir?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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TOKİ Eskişehir Sivrihisar kura sonuçları isim listesi! 18 Şubat TOKİ Eskişehir kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ Eskişehir Sivrihisar kura sonuçları isim listesi! 18 Şubat TOKİ Eskişehir kura sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. TOKİ Eskişehir kura sonuçları hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı ev satışı yapılıyor.

TOKİ Eskişehir Sivrihisar kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. 18 Şubat TOKİ Eskişehir kura sonuçları, başvuru yapan kişiler tarafından sorgulanıyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ her gün farklı illerde kura çekilişleri düzenliyor. İşte; TOKİ Eskişehir Sivrihisar kura sonuçları!

TOKİ ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR KURA SONUÇLARI!

Eskişehir Sivrihisar TOKİ konut projesi kapsamında 219 adetlik konutların kura çekilişi yapıldı. TOKİ Eskişehir Sivrihisar 2+1 kura sonuçları ile Sivrihisar 3+1 kura sonuçları açıklandı.

TOKİ'den uygun şart ve koşullarda ev sahibi oluyor. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında TOKİ Eskişehir Sivrihisar konut hak sahibi belirleme kura heyecanı yaşandı.

Bu kapsamda TOKİ Eskişehir Sivrihisar projesinde yer alan 219 adet konutun hak sahibi belirleme işlemi kura çekilişi ile belirlenmiş oldu.

146 adet 2+1 konut için 126 başvuru yapılırken, 63 adet 3+1 konut için ise 62 başvuru yapıldığı bildirildi. Yapılan kura çekilişi ile birlikte TOKİ Sivrihisar konut belirleme kurası isim sorgulama ekranı açıldı.

TOKİ ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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