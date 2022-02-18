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Konut satışları Ocak ayında yüzde 25,1 arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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Konut satışları Ocak ayında yüzde 25,1 arttı

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

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