2021’in Aralık ayında konut satışları uçtu! TÜİK kritik verileri açıkladı

İkinci el konut satışları ise yüzde 0,1 artışla 1 milyon 30 bin 333 olarak kayıtlara geçti. İlk el konut satış oranı yüzde 30,9, ikinci el konut satış oranı yüzde 69,1 oldu.

Buna göre, konut satışları 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856'ya düştü. Türkiye'de konut satışları, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 491 bin 856'ya geriledi.