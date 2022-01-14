2021'in Aralık ayında konut satışları uçtu! TÜİK kritik verileri açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2021 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de konut satışları, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 491 bin 856'ya geriledi.
İkinci el konut satışları ise yüzde 0,1 artışla 1 milyon 30 bin 333 olarak kayıtlara geçti. İlk el konut satış oranı yüzde 30,9, ikinci el konut satış oranı yüzde 69,1 oldu.
Buna göre, konut satışları 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856'ya düştü. Türkiye'de konut satışları, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 491 bin 856'ya geriledi.
Ocak-Aralık 2021 döneminde ipotekli konut satışı yüzde 48,6 gerileyerek 294 bin 530, diğer satış türlerinde ise yüzde 29,3 artarak 1 milyon 197 bin 326 oldu. 2021 yılında ipotekli satışların payı yüzde 19,7, diğer satışların payı yüzde 80,3 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 1,7 azalışla 461 bin 523'e geriledi.
İkinci el konut satışları ise yüzde 0,1 artışla 1 milyon 30 bin 333 olarak kayıtlara geçti. İlk el konut satış oranı yüzde 30,9, ikinci el konut satış oranı yüzde 69,1 oldu.
Türkiye genelinde konut satışları geçen ay, Aralık 2020'ye kıyasla yüzde 113,7 artarak 226 bin 503'e ulaştı. İstanbul, söz konusu ayda 39 bin 26 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu.
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