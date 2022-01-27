Son dakika: Yabancıya konut satışında yeni düzenleme! Döviz alım belgesi artık zorunlu olacak
Son dakika haberine göre Türk Lirası'nın korunması kapsamında yapılan düzenleme ile yabancıların gayrimenkul alımına döviz bozdurma zorunluluğu getirildi. Düzenlemeyle konut ya da arsa satın alan yabancıların döviz alım belgesi alması zorunlu hale gelecek.
Merkez Bankası'nın Sermaye Hareketleri Genelgesi ve Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında, yabancıların gayrimenkul alımına döviz bozdurma zorunluluğu getirildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün genelgesine göre, yabancılar, taşınmaz alım işlemlerinde dövizlerini banka aracılığıyla Merkez Bankası'na satacak, daha sonra banka tarafından düzenlenen döviz alım belgesini tapu müdürlüğüne verecek.
BELGE ZORUNLU
Düzenlemeyle konut ya da arsa satın alan yabancıların döviz alım belgesi alması zorunlu hale gelecek. Döviz alım belgesinde, adına döviz bozdurulan yabancı uyruklu kişinin adı soyadı, pasaport numarası ya da yabancı kimlik numarası yer alacak. Gayrimenkul satış sözleşmeleri ise döviz üzerinden veya dövize endeksli olarak düzenlenebilecek.
Düzenleme kapsamında, gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde de gayrimenkul satış sözleşmesi gibi işlem yapılacak. Yabancıların satıcı, alıcının Türk vatandaşı ya da Türk şirketi olduğu durumlarda, gayrimenkul satış veya satış vaadi sözleşmelerinde bedel Türk Lirası cinsinden belirlenecek.
Genelgenin yayın tarihinden önce satış bedelinin alıcısı hesabına yatırıldığı durumlarda, geriye dönük döviz alım belgesi istenilmeyecek. Geçmişte gerçekleşen gayrimenkul satış işlemlerinde, alıcı hesabına döviz cinsinden ödeme yapıldıysa, Merkez Bankası'nın son efektif satış kuru esas alınacak.
Genelgenin yayınlanmasından önce transferi gerçekleştirilen ve döviz alım belgesi düzenlenemeyen durumlar için; alıcıya ödenen miktardan fazla bir bedelin satış değeri olarak gösterilmesi halinde, aradaki fark kadar Merkez Bankası'na satılmak üzere dövizin bozdurulduğuna döviz alım belgesi talep edilecek.
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