SON DAKİKA! Konutta KDV indirimi geliyor! İkili KDV sistemi nasıl işleyecek?

Yeni sistemle 5 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek. Metrekare fiyatı 6 bin 451 TL olduğu için 5 metrekarenin değeri olan 32 bin 255 lira için yüzde 18'den 5 bin 805 lira KDV çıkacak. Bu durumda ödenecek tutar 83 bin 217 lira olacak.