Doğalgaz desteği başladı! 4 milyon hane destekten yararlanacak | Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün kabine toplantısında açıkladığı 4 milyon haneye doğalgaz desteği başvuruları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde başvuruların bugün itibarıyla başladığını açıkladı.
Devlet, sosyal yardım şemsiyesini genişletti. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nca ısınma desteği olarak verilen kömür yardımı artık doğalgaz desteği olarak da verilecek. Bugünden itibaren alınacak başvurular ile 4 milyon haneye 3 milyar liralık doğalgaz desteği sağlanacak.
Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler e-devlet üzerinden ve bakanlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) giderek başvuruda bulunabilecek.
BAKAN RESMEN AÇIKLADI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde başvuruların bugün itibarıyla başladığını açıkladı.
ÖDEMELER MARTTA
Doğalgaz destek ödemeleri mart ayının ikinci haftası başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek ısıl haritaya göre tespit edilecek. Destek ödemeleri hane başına 450 ila bin 150 lira arasında değişecek. Doğalgaz destekleri yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarında gerçekleştirilecek. Başvuru sonucunda hak sahibi olan kişiler PTT'lerde doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
ISIL HARİTADA ÇALIŞMA YAPILDI
81 ilde ihtiyaç sahiplerinin ısıl haritası çıkarıldı. Yardım miktarı belirlenmeden önce bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğalgaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı.
ENDEKS HAZIRLANDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi. Endeks, tüm ilçelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden her bir ölçüm noktası için saatlik bazda son 4 yıllık sıcaklık verilerinin uluslararası yöntemlerle değerlendirilmesiyle oluşturuldu.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Doğalgaz fatura desteği ile ilgili aramalar iyice hız kazandı. Söz konusu indirimden faydalanmak isteyen binlerce vatandaş; 2022 doğalgaz fatura desteği ne zaman ödenecek sorusunun yanıtını arıyor. İşte, Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne zaman yatacak?
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.
DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK? BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Başvurular 18 Şubat Cuma günü başlayacak.
Bakan Derya Yanık, sözlerine şöyle devam etti:
"Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi.
DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ SENEDE KAÇ DEFA, HER AY MI?
Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor."
Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.
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