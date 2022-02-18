Evde bakım maaşı yatan iller 18 Şubat! Evde bakım parası hangi illerde yattı?
18 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım parası hangi illerde yattı? Evde bakım parasının yattığı iller listesi bu ödemelerden faydalanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Şubat ayı maaşları birçok ilde hesaplara yattı. Peki; 18 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
18 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parasının hesaplara yatmaya başlamasıyla Şubat ayı evde bakım maaşlarının hangi illerde yattığı araştırılıyor. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşlarını almak isteyenler, 18 Şubat evde bakım maaşı yatan illeri sorguluyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 18 ŞUBAT!
1- Tokat
2- Diyarbakır
3- Osmaniye
4- Çanakkale
5- Edirne
6- Giresun
7- Afyonkarahisar
8- Ordu
9- Bolu
10- Kırıkkale
11- Ankara
12- Konya
13- Manisa
14- İstanbul
15- Kocaeli
16- Siirt
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17- Niğde
18- Şanlıurfa
19- Bilecik
20- Balıkesir
21- Antalya
22- Mersin
23- Samsun
24- Hatay
25- Sakarya
26- Uşak
27- Adıyaman
28- Aksaray
29- Bursa
30- Adana
31- İzmir
2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan evde bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL'ye yükseldi.
MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.
Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle
TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet'e giriş yapın.
Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.
Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.
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- Evde bakım maaşı yatan iller 18 Şubat! Evde bakım parası hangi illerde yattı?
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