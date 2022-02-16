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Başkan Erdoğan duyurdu... Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne zaman yatacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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Başkan Erdoğan duyurdu... Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne zaman yatacak?

Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, daha önce duyurduğu doğalgaz desteğine yönelik başvuru tarihini duyurdu. Açıklama sonrasında başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar konu hakkındaki detayları haberimizde derledik. İşte, Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne zaman yatacak?

Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Doğalgaz fatura desteği ile ilgili aramalar iyice hız kazandı. Söz konusu indirimden faydalanmak isteyen binlerce vatandaş; 2022 doğalgaz fatura desteği ne zaman ödenecek sorusunun yanıtını arıyor. İşte, Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne zaman yatacak?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK? BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Başvurular 18 Şubat Cuma günü başlayacak.

Bakan Derya Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

"Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ SENEDE KAÇ DEFA, HER AY MI?

Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor."

Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

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