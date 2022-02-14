Bakan müjdeyi son dakika duyurdu! 450 lira ile 1150 lira hesaplara yatacak! Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?

DOĞAL GAZ DESTEĞİ İÇİN BAKAN YANIK TARİH VERDİ

Doğal gaz ve kömür desteklerinin ısınma yardımları başlığında değerlendirildiğini belirten Bakan Yanık, "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz.