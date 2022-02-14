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Haberler Galeri Bakan müjdeyi son dakika duyurdu! 450 lira ile 1150 lira hesaplara yatacak! Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Bakan müjdeyi son dakika duyurdu! 450 lira ile 1150 lira hesaplara yatacak! Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu doğalgaz desteği ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, kömür yardımlarının yanı sıra artık doğal gaz ile ilgilide bir çalışmanın yapıldığını açıkladı. Yaklaşık 4 milyon hanenin hedeflendiği projede Bakan Derya Yanık, ödemeler için beklenen tarihi duyurdu. Ödemelerden yararlanacak vatandaşlara yıllık olarak 450 lira ile 1150 lira arasında ödemeler yapılacak. İşte, doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvurular başladı mı, kimler yararlanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2022 18:32 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 18:32
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Bakan müjdeyi son dakika duyurdu! 450 lira ile 1150 lira hesaplara yatacak! Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Bakan müjdeyi son dakika duyurdu. 450 lira ile 1150 lira hesaplara yatacak. Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu doğalgaz destek ödemeleri için detaylar belli olmaya başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, "Şubat`ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız" dedi. Konu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakan müjdeyi son dakika duyurdu! 450 lira ile 1150 lira hesaplara yatacak! Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımının yanında doğal gaz desteğininde verileceğini açıklayarak, "1,8 milyar TL kömür desteği verdik. doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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Bakan müjdeyi son dakika duyurdu! 450 lira ile 1150 lira hesaplara yatacak! Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?

DOĞAL GAZ DESTEĞİ İÇİN BAKAN YANIK TARİH VERDİ

Doğal gaz ve kömür desteklerinin ısınma yardımları başlığında değerlendirildiğini belirten Bakan Yanık, "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz.

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Bakan müjdeyi son dakika duyurdu! 450 lira ile 1150 lira hesaplara yatacak! Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?

1,8 milyar lira kömür desteği verdik. doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız.

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Bakan müjdeyi son dakika duyurdu! 450 lira ile 1150 lira hesaplara yatacak! Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şuanda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız.