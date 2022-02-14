14 Şubat 2022, Pazartesi
Bakan müjdeyi son dakika duyurdu! 450 lira ile 1150 lira hesaplara yatacak! Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu doğalgaz desteği ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, kömür yardımlarının yanı sıra artık doğal gaz ile ilgilide bir çalışmanın yapıldığını açıkladı. Yaklaşık 4 milyon hanenin hedeflendiği projede Bakan Derya Yanık, ödemeler için beklenen tarihi duyurdu. Ödemelerden yararlanacak vatandaşlara yıllık olarak 450 lira ile 1150 lira arasında ödemeler yapılacak. İşte, doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvurular başladı mı, kimler yararlanacak?
Giriş Tarihi: 14.02.2022 18:32 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 18:32
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