Türkiye’de bir ilk: Anadolu-01 işbaşında! Silivri açıklarında görüntülendi

Anadolu-01 Jack-Up Sondaj Platformu, Petrol ve Doğal Gaz arama, üretim ve depolama sondajları ile daha önce açılmış kuyuların servis işlerinde kullanılabiliyor. Maksimum 113 personeli barındırabilecek kapasitede olan platform, 64.6 metre uzunluğunda, 64 metre genişliğinde, 7.9 metre yüksekliğinde bir güverteye sahip. Anadolu-01 6,561 gros ton ağırlığında.