Son dakika: İşte piyasaların beklediği haber! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son dakika haberi... Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıkla. Piyasaların beklentisi Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutacağını yönündeydi. Piyasaların beklediği gibi oldu ve Merkez Bankası faiz kararını değiştirmedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün faiz kararını açıkladı.
Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyordu.
UZMANLAR A HABER'DE YORUMLADI
A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Stratejist Cüneyt Paksoy ve Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Cüneyt Dirican A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Önemli açıklamalarda bulunan Dirican, "Bu faiz kararının doğru olduğunu pas geçilmesi gerektiğini en başta söyleyebilirim. Aşağı yukarı FED'in Mart'ta ne yapacağı belli. Faiz artışını yapacak o net ama 25 puan mı 50 mi yapacaklar 75'i konuşuyorlar ben çok yumuşak başlayacaklarını düşünüyorum. Halen bir belirsizlik var." şeklinde konuştu.
Stratejist Cüneyt Paksoy ise "Benim de beklentim bekle gör noktasındaydı. Global ölçekteki enflasyonu anlamak ve detaylandırmak da gerekiyor. Bizim kararları da anlamlandırmak adına. Normal şartlarda FED'in faizi daha yukarılarda tutması gerekir an itibariyle. Herkes Mart'a konsantre olmuşken bizim Merkez Banka'mızın yapacağı bekle gör." dedi.
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Politika faizi yüzde 14'te sabit bırakıldı.
Reuters anketine katılan 20 kurumun tümü de, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyordu.
Merkez Bankası, faiz indirimlerine geçtiğimiz eylül ayında başlarken; aralık ayına kadar indirimlerine devam etmiş ve toplamda 500 baz puan faiz indirimi gerçekleşmişti. Banka böylelikle politika faizini yüzde 14 seviyesine çekmiş, ocak ayında gerçekleşen toplantısında ise faiz yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ev kadınlarına emekli olma imkanı! SGK'ya başvurarak sigortalı olabilirsiniz! Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için...
- Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı nedir?
- DAP halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? DAP Gayrimenkul hisse ne zaman işlem görecek?
- İŞKUR acil 70 bin işçi alımı ilanı yayımladı! Başvuru yapmak oldukça kolay! Alım yapılacak kurumlar hangileri?
- Dünya Kediler Günü mesajları 17 Şubat! Kediler Günü ne zaman, hangi gün? Bugün Kediler Günü mü?
- TOKİ Kırşehir Kındam kura sonuçları isim listesi! 17 Şubat TOKİ Kırşehir Kındam kura çekiliş sonuçları!
- Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili bu yıl hangi tarihte olacak?
- Doğal gaz fatura yardımı başvuru ne zaman başlıyor? e-Devlet doğal gaz fatura desteği başvuru nasıl yapılır?
- YDS başvuru kılavuzu 2022! ÖSYM kılavuzu ile YDS başvurusu nasıl yapılır?
- İlk cemre havaya düştü mü? 2022 cemreler ne zaman düşecek? Havaya, suya, toprağa cemre hangi ay düşer?
- Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? FB Slavia Prag maçı hangi kanalda?
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2022 EKPSS kura atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Tıkla-Öğren!