Son dakika: İşte piyasaların beklediği haber! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Önemli açıklamalarda bulunan Dirican, "Bu faiz kararının doğru olduğunu pas geçilmesi gerektiğini en başta söyleyebilirim. Aşağı yukarı FED'in Mart'ta ne yapacağı belli. Faiz artışını yapacak o net ama 25 puan mı 50 mi yapacaklar 75'i konuşuyorlar ben çok yumuşak başlayacaklarını düşünüyorum. Halen bir belirsizlik var." şeklinde konuştu.

Stratejist Cüneyt Paksoy ise "Benim de beklentim bekle gör noktasındaydı. Global ölçekteki enflasyonu anlamak ve detaylandırmak da gerekiyor. Bizim kararları da anlamlandırmak adına. Normal şartlarda FED'in faizi daha yukarılarda tutması gerekir an itibariyle. Herkes Mart'a konsantre olmuşken bizim Merkez Banka'mızın yapacağı bekle gör." dedi.