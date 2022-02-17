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Son dakika: İşte piyasaların beklediği haber! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Son dakika: İşte piyasaların beklediği haber! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıkla. Piyasaların beklentisi Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutacağını yönündeydi. Piyasaların beklediği gibi oldu ve Merkez Bankası faiz kararını değiştirmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyordu.

UZMANLAR A HABER'DE YORUMLADI

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Stratejist Cüneyt Paksoy ve Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Cüneyt Dirican A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Önemli açıklamalarda bulunan Dirican, "Bu faiz kararının doğru olduğunu pas geçilmesi gerektiğini en başta söyleyebilirim. Aşağı yukarı FED'in Mart'ta ne yapacağı belli. Faiz artışını yapacak o net ama 25 puan mı 50 mi yapacaklar 75'i konuşuyorlar ben çok yumuşak başlayacaklarını düşünüyorum. Halen bir belirsizlik var." şeklinde konuştu.

Stratejist Cüneyt Paksoy ise "Benim de beklentim bekle gör noktasındaydı. Global ölçekteki enflasyonu anlamak ve detaylandırmak da gerekiyor. Bizim kararları da anlamlandırmak adına. Normal şartlarda FED'in faizi daha yukarılarda tutması gerekir an itibariyle. Herkes Mart'a konsantre olmuşken bizim Merkez Banka'mızın yapacağı bekle gör." dedi.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Politika faizi yüzde 14'te sabit bırakıldı.

Reuters anketine katılan 20 kurumun tümü de, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyordu.

Merkez Bankası, faiz indirimlerine geçtiğimiz eylül ayında başlarken; aralık ayına kadar indirimlerine devam etmiş ve toplamda 500 baz puan faiz indirimi gerçekleşmişti. Banka böylelikle politika faizini yüzde 14 seviyesine çekmiş, ocak ayında gerçekleşen toplantısında ise faiz yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

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