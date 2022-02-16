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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez resmen açıkladı! Fatih gemisi üçüncü arama sondajına başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez resmen açıkladı! Fatih gemisi üçüncü arama sondajına başladı

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Fatih gemisi Sakarya sahasında Karadeniz'deki üçüncü arama sondajına başladı" ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih gemisinin Karadeniz'de bulunan Sakarya gaz sahasında üçüncü sondajına başladığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geminin deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arama çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Bakan Dönmez resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Yeni kuyu, yeni heyecan. Şimdi sıra Karasu-1'de. Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladı. Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin m. derinde ~2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız."

Fatih sondaj gemisi 21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetmişti. 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaşmıştı.

Böylece, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşifle toplam rezerv 540 milyar metreküpe çıkmıştı.

Fatih 3. arama sondaja başladı FATİH 3. ARAMA SONDAJA BAŞLADI

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