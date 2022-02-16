Pancar paraları ne zaman yatacak? 2022 pancar paraları ne zaman yatırılacak?

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu ise, çiftçinin her zaman yanında yer alacaklarını belirterek, ''Verdiğimiz sözleri de yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl pancar çiftçisine toplamda 1 milyar 637 bin lira üzerinde ödeme yapacağız. 15 Şubat'ta çiftçilerimiz, 1 milyar 81 milyon 936 bin lira pancar parasını hesaplarında göreceklerdir. "Çiftçilerimizin daha verimli üretim elde edebilmesi için gecemizle gündüzümüzle çalışıyoruz çiftçimizin ürettiğinin de karşılığını almasını istiyoruz. Bu yıl Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, pancar çiftçisine rahatlatacak bir rakam verildi. Çiftçilerimiz üretsin üretmeye de devam etsinler. Bizler her zaman onların yanında yer alacağız. Güçlü bir devlet olmak için üreten ve büyüyen bir üreticiye sahip olmalıyız. Bunu da hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Ödemelerin çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.

Türkşeker 2022/2023 üretim dönemi pancar alım fiyatını açıkladı. Buna göre, 16 polar için şeker pancarı alım fiyatı 800 TL olurken, üreticinin teslim ettiği her ton pancar için 50 TL yaş pancar posası bedeli ve 25 Tl/ton da kota tamamlama primi ödenecek. Ayrıca üretimi teşvik etmek için geçen yıl 3 olan avans bedeli 4'e ve 18 TL olan avans tutarı da 36 TL'ye çıkarıldı. Pancar alım fiyatının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 100 artırılarak 800 TL/Ton olarak açıklanması çiftçinin lehine gibi görünse de bu para çiftçiye gelecek yıl Şubat, Mart ayında ödenecek.

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