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Mazot ve gübre desteği için kritik tarih! Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ödeme tarihleri belli oldu mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Mazot ve gübre desteği için kritik tarih! Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ödeme tarihleri belli oldu mu?

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen destek ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal hayatı desteklemek için çiftçilere verilen destek ödemelerin hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. İşte, mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ödeme tarihleri belli oldu mu?

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ödeme tarihleri belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 3,3 milyon lira değerinde destek ödemelerinin yapılacağını duyurmuştu. Ödemelerin ne zaman hesaplarda olacağı ise merak ediliyor. İşte, mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ödeme tarihleri belli oldu mu?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılına ait mazot ve gübre desteği ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Açıklamanın önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor. Gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

ÖDEMELER NASIL SORGULANIR?

Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım sektörü için verdiği destek talimatlarının ardından bir son dakika haberi geldi. Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatında yüzde 30 indirim yaptı.

Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım sektörüne büyük destek talimatının ardından; Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatında yüzde 30 indirim yaptı. Öte yandan; Çifçiye büyük bir destek paketi de yolda.

Tarım Krediden yapılan açıklamada, üreticilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarını zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda karşılamaya ve ülke tarımını desteklemeye devam edildiği belirtildi.

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