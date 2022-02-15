Mazot ve gübre desteği için kritik tarih! Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ödeme tarihleri belli oldu mu?

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ödeme tarihleri belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 3,3 milyon lira değerinde destek ödemelerinin yapılacağını duyurmuştu. Ödemelerin ne zaman hesaplarda olacağı ise merak ediliyor. İşte, mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ödeme tarihleri belli oldu mu?