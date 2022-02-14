FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? FED Şubat ayı faiz kararı açıklandı mı, belli mi?
FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılının ikinci FED toplantısı için gözler ABD merkez bankasına çevrildi. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell 2022 geçtiğimiz toplantının arından önümüzdeki süreçte üç kez faizlerde arttırım uygulayacağını duyurmuştu. İşte, FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? FED Şubat ayı faiz kararı açıklandı mı, belli mi?
FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? FED Şubat ayı faiz kararı açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Başkan Powell açıklamasında piyasa beklentileriyle paralel olarak sabitleme kararını duyurmuştu. Jerome Powell tarafından yapılacak olan açıklama, piyasalar tarafından anlık takip edilecek. İşte, FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? FED Şubat ayı faiz kararı açıklandı mı, belli mi?
FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?
FED faiz kararı söz konusu toplantının ardından kamuoyuna duyurulacak.
2022 FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz ay Fed politika faizini beklentilere paralel olarak değiştirmedi ve yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakmıştı.
Yılın ikinci ABD Merkez Bankası toplantısı 15 – 16 Mart tarihlerinde yapılacak. Salı ve Çarşamba günleri düzenlenecek olan toplantıyla birlikte güncel rakamlar netlik kazanacak.
Küresel piyasalarda, şahinleşen merkez bankaları ve parasal sıkılaşmayı destekleyen güçlü makroekonomik veriler sonrası karışık seyir yeni haftaya da taşındı.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta sürpriz şekilde şahinleşmesi ve ABD'de açıklanan güçlü istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisi devam ediyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 6 toplantıda faiz artıracağının fiyatlandığı tahvil piyasalarında, Fed'in 150, ECB'nin ise 40 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
Söz konusu fiyatlamalar para politikası yetkililerinin sözle yönlendirmelerini yatırımcıların odağına yerleştirirken, bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların varlık fiyatlarında oynaklığı artırma ihtimali bulunuyor.
Öte yandan, Fed üyelerinin geçen hafta 50 baz puanlık faiz artışına ilişkin olumsuz yorumlarına karşın tahvil piyasalarında oluşan fiyatlamalar belirsizliği artırırken, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin para politikasındaki belirsizlikleri kısmen de olsa azaltması bekleniyor.
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