FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? FED Şubat ayı faiz kararı açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Başkan Powell açıklamasında piyasa beklentileriyle paralel olarak sabitleme kararını duyurmuştu. Jerome Powell tarafından yapılacak olan açıklama, piyasalar tarafından anlık takip edilecek. İşte, FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? FED Şubat ayı faiz kararı açıklandı mı, belli mi?