13 Şubat 2022, Pazar
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KDV indirimi vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? Hangi ürünün fiyatı ne kadara düşecek? KDV indirimi rafa nasıl yansıyacak?
Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV pazartesi günü yüzde bire düşüyor. Peki bu durum market fiyatlarını nasıl etkiler? Vatandaşa yansıması ne olacak? Fiyatlar düşürülmezse nasıl adım atılacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.