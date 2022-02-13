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KDV indirimi vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? Hangi ürünün fiyatı ne kadara düşecek? KDV indirimi rafa nasıl yansıyacak?

A Haber
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Giriş: 13.02.2022 10:46
Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV pazartesi günü yüzde bire düşüyor. Peki bu durum market fiyatlarını nasıl etkiler? Vatandaşa yansıması ne olacak? Fiyatlar düşürülmezse nasıl adım atılacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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KDV indirimi rafa nasıl yansıyacak?
KDV indirimi rafa nasıl yansıyacak?
Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi
Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi
KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak?
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