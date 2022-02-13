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Evde bakım parası (maaşı) yatmaya başladı mı? 13 Şubat evde bakım parası yatan iller...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2022
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Evde bakım parası maaşı yatmaya başladı mı? 13 Şubat evde bakım parası yatan iller...

13 Şubat evde bakım parası yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatmaya başladı mı? Şubat ayı evde bakım maaşının hesaplara yatıp yatmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. 13 Şubat evde bakım parası yatan iller yoğun şekilde araştırılıyor. Bu maaşları E-Devlet aracılığıyla kolaylıkla sorgulayabilirsiniz.

13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parasının Şubat ayında yatıp yatmadığı arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan kişiler için ödenen bu maaştan yüzbinlerce kişi faydalanıyor. Şubat ayı evde bakım maaşları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki; 13 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşları henüz hesaba yatırılmadı. 11 Şubat evde bakım maaşı yatan illerle ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebileceksiniz.

2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan evde bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL'ye yükseldi.

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.

Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet'e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.

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