Evde bakım parası (maaşı) yatmaya başladı mı? 13 Şubat evde bakım parası yatan iller...

Evde bakım maaşları henüz hesaba yatırılmadı. 11 Şubat evde bakım maaşı yatan illerle ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebileceksiniz.

2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan evde bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL'ye yükseldi.