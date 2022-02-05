İstanbul Havalimanı’ndan büyük başarı! Avrupalı rakiplerini geride bıraktı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında İstanbul Havalimanı'ndan toplam 7 bin 55 uçuş gerçekleşti. Bahsi geçen tarih aralığında en yüksek günlük uçuş rakamına ise 960 seferle 30 Ocak günü ulaşıldı. Listede Amsterdam Schiphol 6 bin 474 seferler ile ikinci sırada yer alırken, Madrid Barajas Havalimanı 6 bin 123 uçuşla üçüncü, Paris Caharles De Gaulle Havalimanı ise 6 bin 25 seferler 4'üncü sırada yer aldı.