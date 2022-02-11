E-Devlet’te yeni uygulama! "Haksız fiyat artışı şikayet bildirimi" ile anında şikayet edilebilecek
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirim Sistemi'nin toplumda farkındalık yaratılması ve daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesi için e-Devlet Kapısı'ndan da sunulmaya başlandığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Vatandaşlarımız üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerdeki haksız fiyat artışını engellemek ve gerekli durumlarda idari para cezası kararı aldırmak için e-Devlet Kapısı üzerinden şikayette bulunabilecekler" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Sistemi'ndeki yeniliğe ilişkin bilgi verdi.
Sistemin halihazırda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce mobil uygulama ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'ndan hizmet verdiğini belirten Koç, "Hizmet, toplumda farkındalık yaratması ve daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesi için artık e-Devlet Kapısı'ndan da sunulmaya başlandı." dedi.
Vatandaşların artık e-Devlet Kapısı üzerinden haksız fiyat artışına yönelik şikayetlerini kolay ve güvenli bir şekilde iletebileceklerini vurgulayan Koç, bu bildirimlerin söz konusu artışları önlemek için çok önemli olduğunu dile getirdi.
Koç, e-Devlet Kapısı'na eklenen sistemin sağlayacağı katkıya dikkati çekerek şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımız üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerdeki haksız fiyat artışını engellemek ve gerekli durumlarda idari para cezası kararı aldırmak için e-Devlet Kapısı üzerinden şikayette bulunabilecekler.
Vatandaşlarımızın duyarlı olup varsa şikayetlerini iletmeleri bu aşamada çok önemli. Amacımız vatandaşımıza dokunan, faydasına olan hizmetleri e-Devlet Kapısı'na ekleyip vatandaşlarımızla buluşturarak gündelik hayatı kolaylaştırmak."
6 BİNDEN FAZLA HİZMET E-DEVLET'TE
Koç, "Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında, üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin haksız fiyat artışını engellemek ve gerekli hallerde idari para cezası kararı almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulduğunu anımsatarak, yapılan düzenlemeye aykırı hareket edenlere idari para cezası verildiğini ifade etti.
Gündelik hayatı kolaylaştırmaya yönelik hizmetleriyle e-Devlet Kapısı'nın her zaman ulaşılabilir olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:
"e-Devlet Kapısı bugün pek çok işlemin yapılabildiği bir yer. En büyük avantajlarından bir tanesi zaman ve mekandan bağımsız olarak çalışması, yani 7/24 istenilen yerden kullanım imkanı sunması.
Bugün 6 binden fazla hizmet e-Devlet Kapısı'nda aktif olarak sunulmakta. Amacımız vatandaşın yaşam kalitesini artıracak ve gündelik hayatlarını kolaylaştıracak hizmetleri bu platforma taşıyarak bahsettiğimiz zaman ve mekandan bağımsız kullanımı sağlamaktır."
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