Türk Hava Yolları’ndan kadınlara istihdam müjdesi! Başvuru süresi hakkında flaş karar

Çay, başvuru süresini 3 gün daha uzattıklarını ifade ederek, "Normalde başvurularımız bu cuma bitiyordu ancak pazartesiye kadar uzatıyoruz. Daha fazla arkadaşımız başvursun, daha fazla arkadaşımız şans bulsun diye önümüzdeki pazartesiye kadar başvurularımız uzatılmıştır." dedi.

Başvurudan sonra katılımcıları belli sınavlara tabi tutacaklarını aktaran Çay, genel yetenek ve İngilizce alanlarında mülakatlar yapılacağını, daha sonra bu süreçleri geçen katılımcıların yaklaşık 2-3 aylık bir eğitime tabi tutulacağını ve gelecek yaz döneminde de uçuşa başlayacaklarını bildirdi.