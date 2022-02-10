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Tata Tiago Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Tata Tiago özellikleri nelerdir?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Tata Tiago Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Tata Tiago özellikleri nelerdir?

Tata Tiago Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Tata Tiago özellikleri nelerdir? Türkiye’ye giriş yapacak ve fiyatının uygun olması beklenen Tata Tiago, Asya pazarında en çok satan modellerden birisi olarak biliniyor. 1199 cc'lik motorla gelecek olan Tiago 72 beygirlik güç üretiyor. 5 koltuk kapasiteli HB modelin maksimum torku ise 95Nm. Peki; Tata Tiago Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte; Tata Tiago fiyat ve özellikleri!

Asya pazarında büyük bir yere sahip olan, Hindistan'ın en önemli otomobil üreticilerinden TATA, fiyat performans olarak en iyi araç modellerinden birisi olan Tiago'yu Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Türkiye'de araç fiyatlarının yükselmesi nedeniyle TATA'nın bu hamlesinin dikkat çekmesi bekleniyor. TATA Tiago özellikleri ve fiyat bilgisi de arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Tata Tiago Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Tata Tiago özellikleri nelerdir?

TATA TİAGO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Koronavirüs, çip krizi ve özellikle Türkiye'nin ekonomisinin son günlerdeki kötü gidişi sebebi ile araç fiyatlarında ciddi artış yaşandı.

Türkiye'de otomobil piyasalarındaki bu artış ile birlikte vatandaşlar otomobil almakta güçlük çekmeye başladı. Bunun üzerine ise dünyadaki çeşitli otomobil firmalarının Türkiye pazarına ucuz otomobilleri ile gireceği söylemi ortaya çıkmaya başladı.

Türkiye'deki otomobil piyasası hükümetin yanlış ekonomi modelleri ve hamleleri ile aslında pek çok pazardaki modele göre fiyat olarak üst seviyede yer alıyor. Yani ülkemizde satılan en ucuz, en boş model bile aslında dar gelirli vatandaşlar için fazlasıyla modern diyebiliriz.

Ülkemizde ucuz otomobil almanın temel anahtarı da en boş pakete ve güvenlik olarak bir çok eksikliği bulunan bu otomobil modellerinin Türkiye'de satışa çıkması. Eğer bu ucuz modeller Türkiye'de de satışa sunulursa, 250 bin TL altına, sıfır otomobil almamız mümkün olacaktır.

Türkiye'de hal böyle iken Hindistan'ın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan TATA, ülkemizdeki etkinliğini arttırmak için düğmeye bastı. İddialara göre Hintli otomobil markası TATA, en ucuz otomobili olan Tiago modelini Türkiye pazarında satışa sunmak için geri sayıma geçmiş durumda.

Tiago, TATA'nın en iyi fiyat performans modellerinden biri olarak biliniyor.

1199 cc'lik motorla gelecek olan Tiago 72 beygirlik güç üretiyor. 5 koltuk kapasiteli HB modelin maksimum torku ise 95Nm.

Yolcu ve sürücü hava yastığı opsiyonuna sahip olan Tata Tiago'da klima da bulunuyor. Klima bile diyoruz çünkü otomobilin fiyatı oldukça uygun. Bu otomobil Hindistan'da vergiler dahil 95 bin TL'ye satılıyor.

95 bin TL'ye en düşük ÖTV dilimi ve KDV'yi ekleyecek olursak Tata Tiago'yu 177 bin TL gibi bir fiyata satın alabiliriz. Bu fiyatın maksimum etiket olduğunu belirtelim.

Elbette Tata'nın bu modeli ülkemize getireceği haberinin şimdilik bir iddiadan ibaret olduğunu belirtmekte fayda var. Bu iddia gerçek olursa Tata Tiago 177 bin TL'lik fiyatıyla segmentinde Türkiye'de rakipsiz olabilir.

Hali hazırda ülkemizde düşük fiyat aralığına çok fazla otomobil kalmadığını düşünürsek, Tata'nın bu hamlesinin çok da mantıksız olmadığını söyleyebiliriz.

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