Türkiye’nin ABD’ye gıda ihracatında büyük artış! Ocakta yüzde 76’yı buldu

Türk gıda sektörünün ABD'ye ihracatta 2022 yılına da güzel başladığını belirten Celep, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ocak ayında ABD'ye gerçekleştirdiği gıda ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 76 artış gösterdi. 68 milyon dolar olan ihracatımız 120 milyon dolara çıktı. ABD'de küçük ambalajlı doğal ve organik ürünler yoğun talep görüyor. Bu pazarı İtalyanlara, Fransızlara, İspanyollara bırakmayacağız. Dünyadaki değişimlerin ülke ekonomilerine yansımalarını analiz edip doğru hamleleri yapacağız. Tarım ve gıda ürünlerine erişim zincirinin, yani ithalat ve ihracatının dünyada aksaklığa uğramadan devam edebilmesinin ne kadar önemli olduğunu pandemide görmüş olduk. Doğru adımları atarak üretmeye ve ihracata devam edeceğiz."