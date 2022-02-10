Türkiye'nin ABD'ye gıda ihracatında büyük artış! Ocakta yüzde 76'yı buldu
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Türkiye'nin ABD'ye gıda ihracatının ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76 artışla 120 milyon dolara çıktığını belirtti.
Celep, yaptığı yazılı açıklamada, Türk lezzetlerinin ABD'de daha fazla tüketilmesi için 3 yıldır "TURQUALITY Projesi"ni yürüttüklerini, bu çalışmanın meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade etti.
2021'de Türkiye'den ABD'ye 1 milyar 94 milyon dolarlık gıda ihraç edildiğine ve dış satımın yüzde 30'unu Egeli ihracatçıların gerçekleştirdiğine dikkati çeken Celep, şu bilgileri verdi:
"Ege İhracatçı Birlikleri olarak New York'taki Fancy Food Fuarı'na uzun yıllardır Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapıyoruz. Pandemi sonrasında tüm dünya açılmak zorunda. Fuarlar artık açılıyor. Yaşam kendi içindeki dinamiklerle sürdürülebilir hale gelecek, panik yapmadan, tedbirlerimizi alarak pandemi nedeniyle ümitsizliğe kapılmadan ihracatımıza devam etmek durumundayız. Türkiye'nin istihdam ve üretim açısından başka yolu yok. Bu kapsamda Las Vegas'ta 6-8 Şubat tarihlerinde gerçekleşen Winter Fancy Food Fuarı'na katıldık."
Türk gıda sektörünün ABD'ye ihracatta 2022 yılına da güzel başladığını belirten Celep, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin ocak ayında ABD'ye gerçekleştirdiği gıda ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 76 artış gösterdi. 68 milyon dolar olan ihracatımız 120 milyon dolara çıktı. ABD'de küçük ambalajlı doğal ve organik ürünler yoğun talep görüyor. Bu pazarı İtalyanlara, Fransızlara, İspanyollara bırakmayacağız. Dünyadaki değişimlerin ülke ekonomilerine yansımalarını analiz edip doğru hamleleri yapacağız. Tarım ve gıda ürünlerine erişim zincirinin, yani ithalat ve ihracatının dünyada aksaklığa uğramadan devam edebilmesinin ne kadar önemli olduğunu pandemide görmüş olduk. Doğru adımları atarak üretmeye ve ihracata devam edeceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nakiller ne zaman açıklanacak? 2022 e-Okul 2. dönem lise nakilleri ne zaman açıklanacak? MEB başvuru tarihleri...
- Survivor bu akşam var mı yok mu? 10 Şubat Survivor bugün var mı?
- Kandil günleri 2022: Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi, Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet dini günler takvimi
- TOKİ Çorum Sivas kura sonuçları isim listesi sorgulama! 10 Şubat TOKİ Çorum Sivas kura sonuç listesi!
- Cemreler ne zaman düşer? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? Yaz ne zaman başlıyor?
- BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM ön değerlendirme hangi tarihlerde yapılacak? MEB 2022 BİLSEM takvimi!
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
- MEB son dakika açıklaması: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? 2022 açık lise sınav detayları açıklandı
- Meriç Erkan kimdir, ne iş yapıyor? Meriç Erkan yeni hali ve yeni ismi nasıl?
- Survivor Furkan neden elendi? Survivor 2022 Furkan Kızılay'a ne oldu, sakatlandı mı? Yarışmadan neden ayrıldı?
- Evde bakım maaşı yatan iller 10 Şubat! Evde bakım maaşı (parası) yattı mı?
- Ayşenur Arslan kimdir? Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan TMT için ne dedi? Ayşenur Arslan Twitter'da neden gündemde?