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Haberler Galeri %0,99 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi! 2022 Şubat ayı ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Bankalar peş peşe açıkladı

%0,99 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi! 2022 Şubat ayı ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Bankalar peş peşe açıkladı

Acil nakit ihtiyacı olanlar için bankalar kampanyalar yapmaya devam ediyor. Merkez Bankası düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürürken, faizdeki indirimin piyasaya yansımadığı görülüyor. Ancak bazı bankalar, belirli şartlarla düşük faizli kredi kullandırıyor. Öte yandan kamu bankalarında ihtiyaç kredileri faizleri yıllık 18 seviyelerinde özel bankalarda ise bu oran yüzde 40'a yakın seyrediyor. Bankaların güncel kredi faizlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2022 Şubat ayı banka banka kredi faiz oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022 12:21
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%0,99 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi! 2022 Şubat ayı ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Bankalar peş peşe açıkladı

Son zamanlarda bankaların kredilerde oranları yüksek tutması nedeniyle, vatandaşlar en uygun kredi veren bankaları araştırmaya başladı. Bazı bankalar belirli dönemlerde kampanya yaparak düşük faizli kredi imkanı sunuyor. Son olarak Akbank tarafından %0,99 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi açıklaması geldi. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%0,99 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi! 2022 Şubat ayı ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Bankalar peş peşe açıkladı

AKBANK'TAN %0,99 FAİZLİ MASRAFSIZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Akbank tarafından yapılan açıklamada, Akbanklı olanlara %0,99 faizli ve masrafsız kredini kullandırılıyor. Mobilden Akbanklı olanlar, 10.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisine başvurabilecek.

İşte Akbank 0,99 faizli kredi şartları:

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%0,99 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi! 2022 Şubat ayı ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Bankalar peş peşe açıkladı

Kampanya Koşulları

* Kampanyadan Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan Akbanklı olma* sürecini tamamlayan Akbanklılar faydalanabilir.

* Kampanya sadece Akbank Mobil ve İnternet üzerinden tamamlanacak başvurular için geçerlidir. Şubelerde geçerli değildir.

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%0,99 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi! 2022 Şubat ayı ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Bankalar peş peşe açıkladı

* Kredi başvurusu "Akbanklı Ol" süreci tamamlandıktan sonra Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir.

* Kampanyaya katılanlar, Akbanklı olduktan sonra 5 gün içinde %0,99 faizli ücretsiz krediye başvurabilir.

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%0,99 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi! 2022 Şubat ayı ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Bankalar peş peşe açıkladı

* Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan Akbanklılar, belge işlemlerini tamamlanıp evrakları Akbank'a ulaştıktan sonra Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilir.

* Söz konusu kredi talepleri Akbank tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır.