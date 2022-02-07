%0,99 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi! 2022 Şubat ayı ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Bankalar peş peşe açıkladı

Acil nakit ihtiyacı olanlar için bankalar kampanyalar yapmaya devam ediyor. Merkez Bankası düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürürken, faizdeki indirimin piyasaya yansımadığı görülüyor. Ancak bazı bankalar, belirli şartlarla düşük faizli kredi kullandırıyor. Öte yandan kamu bankalarında ihtiyaç kredileri faizleri yıllık 18 seviyelerinde özel bankalarda ise bu oran yüzde 40'a yakın seyrediyor. Bankaların güncel kredi faizlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2022 Şubat ayı banka banka kredi faiz oranları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.02.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022 12:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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