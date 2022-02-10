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Evde bakım maaşı yatan iller 10 Şubat! Evde bakım maaşı (parası) yattı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2022
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Evde bakım maaşı yatan iller 10 Şubat! Evde bakım maaşı parası yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller 10 Şubat! Evde bakım parası yattı mı? Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşını Şubat ayında almak isteyen vatandaşlar, 10 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hakkında sorgulama yapıyor. Evde bakım maaşını E-Devlet veya SMS ile de sorgulayabilirsiniz. İşte; Şubat ayında evde bakım maaşı yatan iller listesi…

10 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası yattı mı? Farklı iller için farklı tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşını almak isteyen vatandaşlar, 10 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hakkında araştırma yapıyor. Haberimizden; Şubat ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz.

10 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

Evde bakım maaşları henüz 10 Şubat tarihinde yatırılmadı. Evde bakım maaşı ödemesi almak isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor.

2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan evde bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL'ye yükseldi.

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.

Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet'e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.

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