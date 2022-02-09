Karaman YHT hattına yoğun ilgi!

Konya-Karaman arasındaki seyahat süresinin ortalama 40 dakikaya, Ankara-Konya-Karaman arasındaki seyahat süresinin de 2 saat 40 dakikaya düşürüldüğünü belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul-Karaman arasındaki seyahat süresi 6 saat olurken, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Karaman'a yakın şehirlere olan seyahat süresini YHT+otobüs bağlantılı kombine taşımacılıkla önemli oranda düşürdü. Buna göre YHT ile Karaman'a gelen yolcular buradan otobüslere aktarma yaparak Adana ve Mersin'e daha kısa zamanda ulaşmaya başladı. Diğer taraftan, yolculara daha fazla seçenek sunmak adına Ankara-Konya ve İstanbul-Konya arasında işleyen YHT seferlerinin bir bölümüne Konya-Karaman arasında işleyen bölgesel trenlere kombine bağlantısı verildi. Ayrıca, kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle kara yolu ve hava yolu ulaşımının aksaması ve sömestre tatiline girilmesiyle artan yolcu talebini karşılamak üzere ek seferler de düzenlendi. 21 Ocak-6 Şubat tarihlerinde toplamda 9 bin 700 kişilik kapasite artışı sağlandı. Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya İstanbul, Karaman-Ankara, Karaman-İstanbul YHT ve HT hatlarında 1 Ocak-6 Şubat tarihlerinde günde ortalama 21 bin 547 kişi olmak üzere toplam 797 bin 237 kişiye hizmet verildi."