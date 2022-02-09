TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesi! 9 Şubat TOKİ Konya Beyşehir kura çekiliş sonuçları!

Kuralı satış yöntemi ile yapılacak olan bu satış için TOKİ, 24 Ocak itibariyle başvuruları almaya başladı. Başvurular 28 Ocak 2022 tarihinde sona erdi.

TOKİ'nin Konya'da satışa çıkardığı konutlar için fiyatlar da belirlendi. Buna göre 2+1 konutlar için 185 Bin TL ile 234 Bin TL, 3+1 konutlar için 222 Bin TL ile 271 Bin TL arasında fiyat çıkartıldı.