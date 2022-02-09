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TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesi! 9 Şubat TOKİ Konya Beyşehir kura çekiliş sonuçları!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2022
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TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesi! 9 Şubat TOKİ Konya Beyşehir kura çekiliş sonuçları!

TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesi! 9 Şubat TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. TOKİ Konya Beyşehir konut projesi kapsamında 51 adet 2+1 ve 3+1 konut için çekilişler tamamlandı. Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ’nin projelerini takip ediyor. Peki; TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesi! 9 Şubat TOKİ Konya Beyşehir kura çekiliş sonuçları gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. TOKİ projeleriyle dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olmaya devam ediyor. Konya'nın Beyşehir ilçesinde inşa edilen 51 konut için başvuru işlemleri tamamlanmıştı. Peki; TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ KONYA BEYŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre; Konya'nın Beyşehir ilçesi Küçükavşar Mahallesi'nde bulunan konut projesinde 31 adet 2+1 konut, 20 adet 3+1 konut satışa çıkarıldı.

Kuralı satış yöntemi ile yapılacak olan bu satış için TOKİ, 24 Ocak itibariyle başvuruları almaya başladı. Başvurular 28 Ocak 2022 tarihinde sona erdi.

TOKİ'nin Konya'da satışa çıkardığı konutlar için fiyatlar da belirlendi. Buna göre 2+1 konutlar için 185 Bin TL ile 234 Bin TL, 3+1 konutlar için 222 Bin TL ile 271 Bin TL arasında fiyat çıkartıldı.

TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

TOKİ KONYA BEYŞEHİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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