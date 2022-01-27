Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi! Yüzde 1,06’lık artış

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,76 puan değer kazanarak 1.971,92 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 13,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,21 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,05 ile spor oldu.