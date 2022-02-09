1.5 milyon stajyere ayda 1275 lira! Staja kimler başvurabilir?

AYLIK 1275 LİRA ÜCRET



Staja başlayan tüm öğrencilerin yasal hakları gözetilerek, sigorta ve staj ücretleri Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ödenecek. Yirmi ve üzerinde personel çalıştıran asgari ücretin yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işyerinde yüzde 15'inden aşağı ücret ödenemiyor. Bu yıl asgari ücret 4253 liraya çıkarken yirminin üzerinde personel çalışan işletmelerde stajyerlere ödenecek tutar da 1275 lira olacak. Yirminin altında personelin çalıştığı işletmeler de bu tutar 637 lira olarak ödenecek.