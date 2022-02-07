Mazot ve gübre desteği için dikkat çeken tarih! Mazot gübre desteği 2022 ne zaman verilecek? Ödeme takvimi açıklandı mı?

Çiftçi destek ödemeleri devam ediyor. Tarımsal desteklemeler çiftçiler için büyük önem arz ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, Kırsal Kalkınma başta olmak üzere birçok başlıkta çiftçilere ve yetiştiricilere tarımsal destekleme yapılıyor. Bu kapsamda gözler mazot ve gübre desteğine çevrildi. Peki, mazot gübre desteği 2022 ne zaman verilecek? Çiftçi destek ödeme takvimi açıklandı mı? İşte haberin detayları...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN TARİH

2022 yılına ilişkin mazot ve gübre desteğinin ödeneceği tarih henüz açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl ödemeler ilk bahar döneminde başlamıştı. Buna göre, 2022 destek ödemelerinin de mart-nisan ayları içerisinde gerçekleştirilmesi ön görülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.