Shiba coin yükselişi sürecek mi? 7 Şubat Shiba coin ne kadar, kaç TL oldu? Shiba neden yükseldi, son durum nedir?
Shiba coinde yükseliş devam edecek mi? Kripto para piyasalarında dalgalı seyir sürüyor. Son günlerde Bitcoin ve altcoinlerde yaşanan düşüşün ardından kripto para yatırımcılarının gözü son gelişmelere çevrilmişti. Dün başlayan hareketlilik bugün de devam ediyor. Shiba coin ve bazı altcoinlerde yukarı yönlü hareketlilik görülüyor. Peki, Shiba coin yükselişi sürecek mi? 7 Şubat Shiba coin ne kadar, kaç TL oldu? Shiba neden yükseldi, son durum nedir? İşte cevaplar...
Shiba coin yükselişi sürecek mi? SHIBA INU (SHIB), şaka olarak çıkarılan bir coin olarak biliniyor. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın da paylaşımlarda bulunduğu Shiba coin için 1 cent beklentileri bir aralar gündemdeydi. Son zamanlar aşağı yönlü grafik izleyen Shiba coinde dün başlayan hareketlilik bugün de sürüyor. Peki, Shiba coin yükselişi sürecek mi? 7 Şubat Shiba coin ne kadar, kaç TL oldu? Shiba neden yükseldi, son durum nedir? İşte haberin detayları...
SHİBA COİN NE KADAR OLDU?
Shiba coin, haberin yazıldığı saatte 0,00002781 dolar seviyesinde bulunuyor. Dalgalı seyir izleyen Shiba coinin son 24 saatteki hacmi ise 637,75 milyon dolar.
SHIB INU NEDİR?
Shiba Token olarak da bilinen Shiba Inu, 2020 yılının Ağustos ayında "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir.
İsmi, logosunda bulunan köpek türü Shiba Inu'dan gelmektedir ve Dogecoin'den esinlenerek geliştirilmiştir ancak Dogecoin'den daha başarılı olma hedefi doğrultusunda DOGE Killer (Doge Katili) sloganıyla yoluna devam etmiştir.
BITCOİN NEDİR?
Bitcoin, blockchain (blokzincir) teknolojisi ile her yerde, herkese anında ödeme imkanı sunan, merkezi olmayan dijital kripto varlıktır. Bitcoinler satın alınabilir, satılabilir ve diğer para birimleriyle takas edilebilirler. Bitcoin bankalarda bulunan hesapların aksine, gizlilik ve anonimlik sağlar. Bitcoin kullanıcıları gizli anahtarlarıyla, Bitcoin ağındaki işlemlerinin sahipliğini ispatlar ve kendilerine ait değeri harcayabilir, yeni sahibine transfer edebilirler. Bitcoin; bankaların, aracı kurumların, otoritelerin ve hükümetlerin denetim ve düzenlemelerinden, her türlü işlem masraflarından ve kısıtlamalarından uzaktır. Kişilere finansal özgürlük sağlar. Tüm bunlardan ötürü günümüzde Bitcoin, geleneksel ödeme araçları banknot veya dijital paraların günden güne daha çok yerini alıyor.
BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ GELİŞİYOR
Kripto varlıkların ortaya çıkmasına imkan sağlayan teknoloji olan blokzincir teknolojisi her geçen gün gelişiyor. Kripto varlıklar, De-Fi, NFT, Metaverse gibi hayatımıza her gün yeni kavramlar giriyor. Bu kavramlarla gelecekte daha çok iç içe olacağız. Bu sebeple gelişen ve sürekli yenilenen bu teknolojik ürünleri yasaklamak ve engellemek pek mümkün değil.
Kripto varlıkların devletlerin bastığı resmi para birimlerinde olduğu gibi finansal sistemin mekanizmaları tarafından benzer şekilde kontrol edilmesi ve yönetilmesi de pek mümkün görünmüyor. Kripto varlıklar konusunda tüm dünyada herkesçe kabul edilmiş ortak bir görüş yok. Her devlet meseleye kendi perspektifinden bakıyor. Bu sebeple klasik finans mekanizmaları, kripto varlıkların gelişim hızına ayak uydurmakta zorlanıyor.
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