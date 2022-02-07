Shiba coin yükselişi sürecek mi? SHIBA INU (SHIB), şaka olarak çıkarılan bir coin olarak biliniyor. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın da paylaşımlarda bulunduğu Shiba coin için 1 cent beklentileri bir aralar gündemdeydi. Son zamanlar aşağı yönlü grafik izleyen Shiba coinde dün başlayan hareketlilik bugün de sürüyor. Peki, Shiba coin yükselişi sürecek mi? 7 Şubat Shiba coin ne kadar, kaç TL oldu? Shiba neden yükseldi, son durum nedir? İşte haberin detayları...

SHİBA COİN NE KADAR OLDU?

Shiba coin, haberin yazıldığı saatte 0,00002781 dolar seviyesinde bulunuyor. Dalgalı seyir izleyen Shiba coinin son 24 saatteki hacmi ise 637,75 milyon dolar.