Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2022 Şubat ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?
2022 Şubat ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2022 Şubat ayında işsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlar Şubat ayı işsizlik maaşının ne zaman yatacağını sorguluyor. İşsizlik maaşı, işsiz olan vatandaşlar için hesaplara yatırılıyor. Şartları yerine getiren vatandaşlar işsizlik maaşı almaya hak kazanıyor. Peki; 2022 Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı?
Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2022 Şubat işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşının ne zaman yatacağı gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Her ay binlerce kişi işsizlik maaşı almaya hak kazanıyor. Bu maaşlardan faydalanan vatandaşlar, Şubat ayına ilişkin maaşın yatıp yatmadığını öğrenmek istiyor. Peki; 2022 Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı?
2022 ŞUBAT AYI İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI?
İşsizlik maaşı ödemeleri her ayın 5'inde hesaplara yatırılıyor.
İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.
İşsizlik Ödeneğine Başvuru
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.
İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler
İşsizlik Ödeneği
Genel Sağlık Sigortası Primleri
Yeni bir iş bulma
Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi
İşsizlik Ödeneğinin Süresi
hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
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