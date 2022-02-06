Kamu işçisine güzel haber: Maaş en az 5.580 TL
Kamuda çalışan işçiye güzel haber geldi. Memur ve memur emeklisinin çeşitli kazançlar sağlamasının ardından 700 bin kamu işçisi de müjdeli haberi aldı. Bu kapsamda kamu işçilerine toplu sözleşmeden doğan zam ve enflasyon farkına ilave olarak yüzde 2.5'luk bir artış daha yapıldı. Yüzde 5 artı enflasyon ve yüzde 2.5 ek zamla birlikte maaşlar 5 bin 580 lirayı geçti. İşte tüm detaylar...
Memur ve memur emeklisinin ardından kamuda çalışan 700 bin kamu işçisinin de yüzü güldü.
Kamu işçilerine toplu sözleşmeden doğan zam ve enflasyon farkına ilave olarak yüzde 2.5'luk bir artış daha yapıldı.
Bununla birlikte kamu işçilerinin zam oranı yüzde 28'e çıktı. Ocak'ta sözleşme gereği yapılan zamla bu tutar 4 bin 592 liraya yükseldi.
Yüzde 5 artı enflasyon ve yüzde 2.5 ek zamla birlikte bu tutar 5 bin 580 lirayı geçti.
Kamu İşveren Sendikası (TÜHİS) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonları arasında imzalanan "2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" ne ek olacak şekilde ek çerçeve protokolleri imzalandı.
Kamu işçileri Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen işçilerin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.
İlk 6 aylık artışla birlikte bu tutar 4 bin 592 liraya yükseldi. Enflasyon farkı ve ek protokol kapsamında yüzde 2.5 artışla birlikte bu tutar 5 bin 580 liraya ulaştı.
Tüm işçilere yansıyan zam oranı yüzde 28'i geçerken, en düşük ücretli işçide artış yüzde 34.62 oldu.
Toplu sözleşmeler bazı işçiler için Ocak ayından, bazıları için de Mart ayından geçerli olarak uygulanıyor. Toplu sözleşme kapsamında kamu işçilerinin ücretleriyle birlikte sosyal hakları da iyileşiyor. Doğum, ölüm, evlenme ve yol yardımları, giyim yardımı, prim, tazminat, yemek gibi ödemeler de arttı.
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