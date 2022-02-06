Kamu işçisine güzel haber: Maaş en az 5.580 TL

Toplu sözleşmeler bazı işçiler için Ocak ayından, bazıları için de Mart ayından geçerli olarak uygulanıyor. Toplu sözleşme kapsamında kamu işçilerinin ücretleriyle birlikte sosyal hakları da iyileşiyor. Doğum, ölüm, evlenme ve yol yardımları, giyim yardımı, prim, tazminat, yemek gibi ödemeler de arttı.

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