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Doğalgaz desteği başvurusu nereye ve nasıl yapılır? 2022 doğalgaz desteği (parası) başvuru ekranı!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2022
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Doğalgaz desteği başvurusu nereye ve nasıl yapılır? 2022 doğalgaz desteği parası başvuru ekranı!

Doğalgaz desteği parası başvuru ekranı! 2022 doğalgaz desteği başvurusu nereye ve nasıl yapılır? Yükselişe geçen doğalgaz fiyatları nedeniyle vatandaşlar yüklü faturalarını ödemekte zorluk yaşayabiliyor. Fatura ödemekte sıkıntı çeken vatandaşlara doğalgaz desteği sağlanıyor. Bu desteğin nasıl alınacağı ise merak konusu oluyor. Peki, doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz desteği başvurusu nereye ve nasıl yapılır? 2022 doğalgaz desteği (parası) başvuru ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Faturalarını ödemekte zorluk yaşayan vatandaşlar için doğalgaz desteği sağlanıyor. Bu desteği almak isteyenler doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabını merak ediyor.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Derya Yanık en çok merak edilen konulardan olan doğal gaz desteği ile ilgili bilgi verdi. Yanık, "Doğalgaz yardımı için başvurular şubat ayında, ödemeler mart ayında yapılacak." diye konuştu.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ SENEDE KAÇ DEFA, HER AY MI?

Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre.

Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor."

Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evinde doğal gaz kullanması durumunda kota miktar olarak doğal gaz ücretinde yardımcı olunacağını vurgulayarak, bakanlık olarak yapılacak doğal gaz yardımının detaylarını anlattı.

Sağlanan kömür yardımı kadar doğal gaz desteğinin de verileceğini kaydeden Bakan Yanık, normalde diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla veya kart dağıtarak yardımda bulunduklarını anımsatarak, bu hizmeti vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.

Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.

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