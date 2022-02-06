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Emekliye seyyanen zam! Flaş gelişme: 2.500 TL'ye çıkartıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.02.2022
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Emekliye seyyanen zam! Flaş gelişme: 2.500 TL’ye çıkartıldı

Emeklinin merakla beklediği haber geldi. Milyonlarca emeklinin maaşına enflasyon artışı yapılırken en düşük maaş da 2.500 TL’ye çıkartıldı. Böylece maaşı bu rakamın altında olanlara seyyanen zam yapıldı. Zam miktarı 618 lirayı buldu. İşte tüm detaylar...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak ayı ile birlikte enflasyon artışını maaşlarında gördü.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 25.47 zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerine ek 2.5 puanlık zam yapılırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de taban maaş 1.500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartıldı.

Taban maaşta artış oranı yüzde 66'yı geçti. Böylece bu rakamın altında maaş alan emeklilere seyyanen artış da yapılmış oldu. Bu artış 618 lirayı buldu.

NASIL HESAPLANDI?

Ocak ayı ile birlikte taban maaş 1.500 TL'den 2.500 TL'ye yükselmiş oldu. Buna göre 1.500 TL taban maaş alman bir emekliye önce yüzde 25.47 oranında enflasyon artışı yapıldı.

Böylece maaş 1.882 liraya kadar yükseldi. Ancak taban maaş 2.500 TL olduğu için bu emeklilere ayrıca seyyanen artış yapıldı. Böylece emekliye 618 lira daha zam yapılarak maaşı 2.500 TL'ye çıkartıldı.

Örneğin maaşı 1.800 TL olan bir emeklinin de enflasyon artışı ile birlikte ocak aylığı 2.258 TL'ye yükseldi. Ancak bu rakam da taban maaşın altında olduğu için bu emekliye de 242 lira daha ilave artış yapıldı.

Bu emeklinin de maaşı 2.500 TL'ye çıkartılmış oldu.

HİSSE ORANINDA ARTIŞ

Hisse oranında maaş alan dul yetim hak sahiplerinin maaşları da aynı oranda artırılmış oldu. Yüzde 50 hissesi olan için en düşük maaş 1.250 TL olurken yüzde 75 hisse de bu rakam 1.875 TL'ye çıktı.

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