Dolardan kaçanların adresi TL! Tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

Söz konusu 2 günde vatandaş 1 milyar 819 milyon dolar, şirketler ise 1 milyar 352 milyon dolar bozdurdu. Bireysel döviz hesapları 158.3 milyar dolarla 15 Nisan 2021'den, şirketlerin döviz hesapları ise 91.7 milyar dolarla 16 Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

22 Aralık'tan bu yana vatandaş 5 milyar 343 milyon dolar, şirketlerse 6 milyar 178 milyon dolar sattı. Döviz hesaplarında 20 Ocak'tan bu yana yaşanan çözülme 5.1 milyar dolara ulaştı.